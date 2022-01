Scuola:Azzolina, rivedere norme su quarantene,troppo confuse

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "È urgente che si rivedano i protocolli sulle quarantene a scuola, ci sono troppe norme e troppo confuse. Condivido e faccio mio in questo senso l'appello dei dirigenti scolastici che hanno la responsabilità di farle rispettare". Lo ha detto questa mattina ospite della trasmissione Agorà su Rai Tre, l'ex ministra Lucia Azzolina.

"È sbagliato dire che tutto va bene, la scuola è aperta ma in grande sofferenza. Già nei prossimi giorni come Movimento 5 Stelle torneremo a chiedere al Ministro Bianchi, che sarà audito in commissione cultura, istruzione e scienza alla Camera, una serie di cambiamenti che possano semplificare il quadro e andare così incontro a scuole e famiglie". (ANSA).