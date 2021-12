Appalti: Libera,campagna su trasparenza nelle università

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Concorsi pilotati, scambi di favori,"bandi sartoriali",abusi di discrezionalità tecnica nelle commissioni di concorso, titoli e pubblicazioni che non corrispondono a quelle richieste dal bando, elusione da parte degli atenei delle disposizioni del Piano anticorruzione in materia di sorteggio dei commissari. Un caleidoscopio di illegalità, irregolarità e opacità che colorano le università italiane penalizzando spesso il merito a favore di una gestione familistica e personale. In occasione Giornata Internazionale contro la Corruzione Libera lancia una campagna nazionale per monitorare le università italiane dal titolo " Esame da superare: la trasparenza". L'Università - sottolinea Libera - costituisce parte integrante del patrimonio culturale del nostro Paese, dove si coltiva la ricerca, si forma la classe dirigente e si trasmettono i saperi e i valori per far crescere il futuro.

Ma l'università è anche un contesto sensibile, in cui sono ravvisabili condotte opache e mancanza di integrità. E' quindi importante promuovere azioni che conducano verso la trasparenza e la denuncia delle condotte illecite, valorizzando normative già esistenti. Per questa ragione- commenta Libera- abbiamo pensato di attivare un'azione di monitoraggio civico da parte degli studenti, per chiedere quanto alcuni strumenti utili a superare l' "esame trasparenza" siano presenti, diffusi e conosciuti all'interno degli atenei. Verrà chiesto di compilare un questionario.

Dal report dell'Anac "Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza" emerge come il rispetto della trasparenza da parte dell'accademia sia considerato necessario da parte da chi l'università la vive dall'interno e come fruitore.

Un quadro oggettivo e generale della percezione del fenomeno corruzione tra gli studenti universitari ed i neolaureati di ambito sanitario è stato fotografato da Small Working Group del SISM - Segretariato Italiano Studenti in Medicina - APS in collaborazione con Libera. L'inchiesta ha coinvolto studenti e neolaureati in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Professioni Sanitarie delle diverse università italiane. Al questionario hanno risposto 1498 studenti. Nonostante la maggior parte dei partecipanti all'indagine ritenga la corruzione un problema di entità grave (71,8%), il 10% del campione crede che la corruzione sia accettabile quando non crea danno o quando è finalizzata al raggiungimento di un obiettivo. Nell'indagine è stato chiesto agli intervistati quanto ritenessero diffusa la corruzione in ambito sanitario e in ambito universitario, in una scala da 1 (per niente) a 10 (completamente). Rispetto al primo, se si sommano le risposte da 6 a 10 totalizzano il 91% delle risposte. Rispetto alla diffusione in ambito universitario, se si sommano le risposte da 6 a 10 totalizzano l'80,7% del campione. È interessante anche notare come nella corruzione in ambito universitario la somma dei due valori più pessimistici (9 e 10) sia pari al 31%, contro il 25% delle credenze di altissima diffusione della corruzione nel settore sanitario.

Agli studenti è stato altresì chiesto come valutassero l'impegno del proprio ateneo nella promozione della cultura della legalità, in una scala da 1 a 5. Sommando i primi due livelli (quindi 1 e 2) si arriva al 62,3%, pari a 933 studenti, segno che non si ritiene sufficiente l'azione proattiva dell'università in questo campo: un segnale forte e chiaro di una richiesta di maggior impegno da parte delle istituzioni universitarie sui temi della lotta alla corruzione e alle altre forme di illegalità e criminalità organizzata. Viceversa nel domandare quanto si ritenga importante parlare di corruzione all'interno del proprio corso di studi, l'81,3% lo ritiene fondamentale. Lo sviluppo di percorsi formativi specifici sui temi della lotta alla corruzione e per la cultura della legalità - oggi assenti - nei diversi ambiti universitari potrebbe rappresentare infatti uno strumento potente per costruire efficaci presidi di legalità nel mondo delle professioni e nella futura classe dirigente. L'esito del sondaggio dimostra l'incoraggiante sussistenza di una "domanda" di conoscenza da parte dei possibili destinatari (ANSA).