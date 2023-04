Earth day: parte la Lifethlon, fotocaccia agli animali vivi

In occasione della Giornata della Terra, sabato 22 aprile, Aics Ambiente organizza il concorso fotografico a premi “A caccia di animali vivi”, nato per alimentare una relazione sana tra mondo animale e nuove generazioni. La gara è destinata a ragazzi e ragazze di tutte le età anche se gli organizzatori si attendono una media non superiore ai 14 anni. Si potrà immortalare ogni essere vivente del mondo animale, dalla formica in su, incontrato sul territorio oggetto del concorso, nella fattispecie l'intera villa Borghese a Roma (ma anche zone limitrofe!!!).



Condizione imprescindibile di ogni scatto: gli animali immortalati devono essere vivi e trovarsi rigorosamente in libertà, niente guinzagli e/o gabbie. I genitori dei bambini partecipanti dovranno inviare le foto ad ambiente@aics.it oppure via whatsapp al 3356359382. L’obiettivo del concorso, ribadisce l'associazione, che fa parte dell’iniziativa Lifethlon dedicata "all’empowerment delle nuove generazioni, è quello di avvicinare i più giovani al mondo animale e, più in generale, alla natura in modo sano. Gli animali sono belli quando sono vivi e liberi".



I ragazzi potranno partecipare sia da soli che in squadra e le foto verranno valutate dalla giuria Aics-Earth Day, che potrà tenere conto di "una serie di fattori 'inusuali' come la location, l’età del fotografo, il numero dei componenti dell’eventuale squadra di 'cacciatori', ma anche lo spirito ed altri elementi di giudizio vaghi e giocosi". Tutti i partecipanti verranno premiati poichè, spiega Aics, "chi impegna il proprio tempo libero in favore dell'ambiente compie già un gesto encomiabile e poco frequente ed è giusto testimoniarlo, in particolar modo alle le nuove generazioni".



“Il fine ultimo - spiega il responsabile nazionale di Aics Ambiente, Andrea Nesi - è spiegare sempre in modo divertente e pratico quale sia il ruolo di ogni essere vivente, anche quello che appare più insignificante o addirittura fastidioso, nel disegno di Madre Natura. Per spiegarlo utilizzeremo le prime 20 foto premiate dalla giuria con le quali arricchiremo, il nostro libro Lifethlon (digitale) che si arricchisce di concorso in concorso con nuove foto e specie in modo da rendere protagonisti i più piccoli nell’intero percorso e che infine, su richiesta dei genitori potrà essere inviato via mail. La premiazione durante la giornata conclusiva dell'Earth Day, il giorno 25 aprile, ci farà chiudere il cerchio formativo utilizzando il confronto con giovani concorrenti e rispettivi genitori, nostro altro caposaldo in Aics Ambiente".