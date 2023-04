Chiude Fiera del Cicloturismo a Bologna, 19.000 presenze

Cresce la voglia di turismo in bici nel nostro Paese, e a testimoniarlo sono i numeri della seconda edizione della Fiera del Cicloturismo di Bologna, organizzata da Bikenomist, che si è appena conclusa. L'expo ha registrato 19.000 presenze, con una crescita del 30% rispetto all'edizione milanese dell'anno precedente. I dati di affluenza arrivano a ulteriore conferma del 3/o rapporto Isnart-Legambiente sul turismo in bicicletta, presentato durante la manifestazione.



Complessivamente, la bicicletta l'anno scorso in Italia ha coinvolto 33 milioni di turisti e ha generato un fatturato di 4 miliardi. Dalla ricerca emerge che i turisti che fanno della bici lo scopo principale della vacanza (bici da corsa, mountain bike e cicloviaggio) in Italia nel 2022 sono raddoppiati rispetto al 2019, arrivando a 9 milioni di presenze e generando un impatto economico stimato in oltre 1 miliardo di euro. A questi si aggiungono i turisti che hanno usato la bici in vacanza: altri 24 milioni, con un ulteriore giro d'affari di 3 miliardi di euro. La Fiera del Cicloturismo quest'anno ha quintuplicato la superficie utile, con 90 espositori in 60 stand di enti del turismo, tour operator, albergatori e noleggiatori di bici. Gli operatori che hanno partecipato sono molto ottimisti sulle prospettive di ulteriore crescita del mercato del cicloturismo per il 2023: ben il 90% dei tour operatori specializzati prevede un incremento del proprio giro di affari. Sono gli stessi operatori che, mediamente, hanno visto crescere il proprio fatturato, fino a quasi triplicarlo nell'ultimo triennio. "Non mi aspettavo una simile affluenza di pubblico qui alla Fiera - ha commentato Patrick Martini, conduttore della trasmissione tv 'Salite da incubo' -. Ma negli ultimi anni ho notato un considerevole aumento di ciclisti per le strade italiane". Per Sergio Borroni, pioniere del cicloviaggio e noto youtuber, "viaggiare in bici è ecologico, economico e pure divertente. E non servono mezzi costosi. La bici migliore per viaggiare è quella che hai".