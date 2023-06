(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Sto in difficoltà anche io, in particolare a Casal Bertone, e sulla parte commerciale della Tiburtina. Mi giunge voce però che entro la fine della settimana dovremmo risolvere, dovrebbero arrivare le 'macchine madri' che portano i rifiuti. In tutta Roma, non solo da noi". Così all'ANSA il presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti.



L'attuale criticità "dovrebbe essere superata dunque entro la fine della settimana - aggiunge - Nel frattempo si mettono pezze: è chiaro, la situazione è evidente. Si cerca di sistemare da una parte, ma dall'altra non riesci a mettere a posto. Fino a fine settimana sarà così: adesso c'è il ponte, e speriamo che la gente vada via così da ridurre la quantità di rifiuti prodotti".



Della situazione della raccolta "i cittadini ce ne chiedono chiedono conto, anche se non dipende da noi. Io come Municipio non posso fare nulla, più che stimolare gli operativi dell'Ama non posso fare ma neanche loro sanno come risolvere. Quindi, praticamente, siamo inermi". (ANSA).