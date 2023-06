(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Trentamilaottocento tonnellate di Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e 330 tonnellate di pile e batterie usate raccolte e avviate a riciclo sono il risultato del primo anno dell'accordo di programma fra Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Amazon e consorzi di riciclo Erp Italia ed Erion sulla responsabilità estesa del produttore sui mercati online. I dati sono stati forniti nel corso di una conferenza stampa al Ministero con tutti i soggetti coinvolti.



L'accordo di programma era stato siglato un anno fa. Erp si è occupato dei Raee, Erion delle batterie. Il principio della Responsabilità Estesa del Produttore (Rep) stabilisce che chi realizza o importa un bene deve occuparsi del prodotto immesso al consumo non solo durante il suo ciclo di vita ma anche quando diventa rifiuto. Al produttore è richiesto un impegno dal punto di vista progettuale, realizzando beni che siano già orientati alle 3 R - Reimpiego, Riciclo e Recupero - sia da quello gestionale ed economico, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento.



Il modello sperimentale di Responsabilità Estesa del Produttore per gli online marketplace - dove i volumi di apparecchiature elettroniche commercializzate sono rilevanti - ha introdotto un Modello di Conformità Semplificato, con lo scopo di garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato attraverso le piattaforme online rispettino la normativa attuale. Questo alla luce del quadro di riferimento normativo europeo della Rep, attuando allo stesso tempo una delle misure previste nella Strategia per l'Economia Circolare, riforma essenziale nell'ambito del Pnrr. (ANSA).