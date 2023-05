(ANSA) - ROSIGNANO MARITTIMO (LIVORNO), 22 MAG - A Scapigliato srl, società ambientale del Comune di Rosignano Marittimo (Livorno) con l'83,5% di quote e di Alia Servizi ambientali spa col restante 16,5%, aumenta ancora il rendimento di captazione del biogas, ottenendo più energia elettrica da fonte rinnovabile e sempre meno emissioni in atmosfera. Lo spiega una nota della società emessa all'esito degli ultimi monitoraggi ambientali sulla qualità dell'arie e le emissioni diffuse in atmosfera.



Il biogas (composto anche da metano) è un prodotto naturale della frazione biodegradabile dei rifiuti conferiti all'impianto di smaltimento di Scapigliato. Se disperso in atmosfera il biogas avrebbe effetti negativi sul clima, ma a Scapigliato viene captato da oltre 300 pozzi di aspirazione per essere trasformato in energia elettrica. Nel 2022 Scapigliato srl ha prodotto oltre 22,5 milioni di kwh col biogas. In particolare dai monitoraggi è emerso che l'efficienza di captazione del biogas, ovvero il rapporto tra il biogas prodotto e quello captato, è cresciuta fino ad arrivare rispettivamente ad oltre il 90% nei due lotti in cui i conferimenti sono ormai cessati.



"Il biogas estratto dai rifiuti viene inviato all'impianto di cogenerazione, che trasforma il metano in energia elettrica, la quale è poi immessa in rete e distribuita al territorio a tariffe agevolate grazie al progetto 'Scapigliato Energia' - dichiara Marco Colatarci, presidente di Scapigliato - L'incremento della capacità di captazione del biogas ci permette di aumentare la produzione di energia dai rifiuti, massimizzando la condivisione col territorio dei benefici legati all'economia circolare. Obiettivo finale, che stiamo perseguendo con investimenti per circa 90 milioni di euro, rimane ricavare sempre più materia ed energia dai rifiuti, minimizzando il ricorso allo smaltimento a favore di una gestione sostenibile dei rifiuti", (ANSA).