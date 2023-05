(ANSA) - ROMA, 17 MAG - L'Italia è una superpotenza nell'economia circolare e ha la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti: l'83,4%, con un valore molto superiore alla media europea (53,8%). È italiano il più grande operatore mondiale nelle rinnovabili: l'Enel è la prima società elettrica privata per capacità gestita. 531 mila imprese italiane hanno investito negli ultimi cinque anni in prodotti e tecnologie green. L'agricoltura italiana è la migliore in europa per sostenibilità e produzioni di qualità. Sono questi alcuni degli scatti de 'L'Italia dei 10 selfie 2023', il dossier della Fondazione Symbola realizzato in collaborazione con Unioncamere ed Assocamerestero. Il report, giunto alla decima edizione, è già stato tradotto in otto lingue e distribuito a livello internazionale dalla rete delle ambasciate italiane all'estero e dalla rete delle camere di commercio estere. "Non si capisce l'Italia e l'andamento della sua economia, la forza del made in Italy che talvolta sorprende, se, oltre a vedere i suoi difetti, non se ne colgono i suoi punti di forza.



Il nostro Paese - dichiara il presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci - dà il meglio di sé quando incrocia i suoi cromosomi antichi con un modo tutto italiano di fare economia: che tiene insieme innovazione e tradizione, coesione sociale, nuove tecnologie e bellezza, capacità di parlare al mondo senza perdere legami con territori e comunità, sostenibilità, flessibilità produttiva, competitività". "I 10 selfie - per Realacci - sono un racconto che vuole essere un promemoria e un'agenda. C'è molto da fare ma da qui possiamo partire per affrontare non solo i nostri mali antichi ma il futuro e le sfide che ci pone". (ANSA).