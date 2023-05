(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Il coperchio in carta Eco Fit di Seda International Packaging Group", azienda di famiglia del past president di Confindustrtia Antonio D'Amato, " ha vinto il suo terzo prestigioso premio internazionale: il WorldStar 2023, nella categoria Bevande, per le sue credenziali di sostenibilità e le innovative caratteristiche di design". La cerimonia di premiazione è stata ospitata a interpack, la più importante fiera al mondo del settore degli imballaggi.



"I giudici - viene spiegato - hanno apprezzato il design del coperchio Eco Fit, sottolineandone l'innovativo concetto di sostenibilità e circolarità che ne caratterizza la sicurezza e praticità per il consumatore in qualsiasi utilizzo: nei punti di vendita, fino al take-away". Eco Fit "è realizzato interamente con fibre certificate Pefctm e viene presentato nelle versioni riciclabile, nella raccolta differenziata della carta, o compostabile". "Le centinaia di aziende della ristorazione che hanno già scelto il coperchio Eco Fit risparmiano oltre 400 tonnellate di plastica per 100 milioni di coperchi per caffè introdotti a mercato, rispetto alle tipiche soluzioni in plastica", ed anche rispetto ad altre soluzioni a base di fibre richiede - viene spiegato - "un utilizzo minore di acqua e di energia per la sua produzione, con un risparmio di oltre 30 MWh di elettricità e 14.000 litri di acqua". (ANSA).