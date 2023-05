(ANSA) - ROMA, 30 APR - "L'audio dell'assessore ai rifiuti di Gualtieri Sabrina Alfonsi, nel quale la stessa motiva la mancata pulizia della città con la necessità di tenere alto il consenso per il progetto del termovalorizzatore, rappresenta un fatto gravissimo rispetto al quale Gualtieri deve dare immediate spiegazioni". Così in una nota il senatore FdI Andrea De Priamo.



De Priamo fa riferimento a un breve frammento di un video che circola sui social in cui Alfonsi, probabilmente nel corso di una iniziativa pubblica, afferma: "C'è un consenso altissimo non sull'inceneritore, sul fatto che ci sia un sindaco che ha preso una decisione e sul fatto che c'è un piano intero che è stato presentato. Però questo va accompagnato, anche perché il cammino è lungo e paradossalmente oggi siamo sull'esasperazione se noi nel frattempo cominciamo a pulire la città con meno esasperazione c'è meno consenso".



"Sapevamo che la giunta Gualtieri ha dimostrato incapacità nel mantenere pulita la città e inadeguatezza nell'elaborare un efficace piano rifiuti - aggiunge De Priamo - e le lacerazioni interne alla maggioranza sulle strategie da adottare sono ormai note. Ma che la pessima situazione in cui versa la racconta dei rifiuti nella Capitale sia una strategia per manipolare i malumori dei cittadini è di estrema gravità. Non solo non sono in grado di risolvere i problemi della città, ma addirittura non vogliono risolverli per giustificare scelte impopolari o per ordire eventuali rattoppi alle innumerevoli falle che questa amministrazione sta creando nella città di Roma". (ANSA).