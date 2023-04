(ANSA) - ROMA, 21 APR - Ultimo giorno d'esame, oggi, per la Paper Week, la settimana di lezioni sul riciclo che, coniugando divertimento e informazione, Comieco (il consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) ha organizzato per spiegare a cittadini e, in special modo, alle nuove generazioni, il valore di carta e cartone e cosa succede dopo il cassonetto, approfondendo l'importanza di un gesto quotidiano come la raccolta differenziata.



In 7 giorni, circa 50.000 persone hanno partecipato agli eventi organizzati su tutto il territorio nazionale: tra questi, 13.000 studenti hanno visitato gli oltre 100 "luoghi della carta" (tra impianti di gestione dei rifiuti, cartiere, cartotecniche e musei) nell'ambito dell'ormai tradizionale appuntamento RicicloAperto.



La Paper Week ha potuto contare su decine di appuntamenti tra laboratori, mostre, workshop, progetti didattici, eventi di piazza, convegni, progetti on line: iniziative che dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia hanno generato conoscenza e cultura formando nuovi "ambasciatori del riciclo di carta e cartone".



La raccolta differenziata dei materiali cellulosici ogni anno supera ampiamente i 3 milioni di tonnellate, ricorda il Comieco.



"Stimiamo che ci siano circa 800mila tonnellate di carta e cartone che sfuggono al circuito della raccolta differenziata soprattutto nell'area meridionale del Paese e puntiamo ad intercettarne 200mila nei prossimi anni attraverso un Piano straordinario per il Sud varato recentemente da Comieco" spiega Carlo Montalbetti, direttore generale del consorzio. (ANSA).