(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 01 APR - Chiude con un utile netto di 5,9 milioni di euro circa il consuntivo 2022 di Ecofor Service Spa, società che gestisce servizi ambientali e per il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi nel Polo Ambientale di Pontedera (Pisa). Sono circa 3 milioni di euro in più rispetto al 2021 (oltre il +120%), a parità di volumi conferiti (203.000 tonnellate contro le 240.000 annue autorizzate). Il cda ha proposto di procedere ad un ulteriore accantonamento di circa 1,5 milioni di euro a riserva straordinaria e di destinare la restante parte a dividendi. Al Comune di Pontedera, socio col 28%, andrà oltre 1,2 mln di euro.



Il gruppo Forti, proprietario di circa due terzi del capitale sociale, a testimonianza dell'adesione agli obiettivi di continuità e sviluppo, ha espresso la volontà di reinvestire il 50% della quota di competenza in un finanziamento soci a sostegno delle linee di business, analogamente alla scelta già operata per l'esercizio 2021. L'Ebitda si è attestato al 44% (era al 29% nel 2021) e l'Ebit al 30% (rispetto al 19% del 2021).



"L'esercizio appena concluso - ha sottolineato l'ad Rossano Signorini - ha registrato un incremento sostenuto nelle forniture di materie prime e semilavorati, con conseguenti ripercussioni sulle produzioni manifatturiere e dunque nella filiera di riferimento". Oltre ai risultati ottenuti nella gestione dei rifiuti solidi, dei reflui liquidi, delle linee di trattamento fanghi e nella produzione di energia elettrica da cogeneratore, nell'esercizio "si sono gettate le basi per sviluppare il settore della produzione e commercializzazione di energia elettrica da biogas con la prospettiva di creare valore aggiunto per l'azienda e per tutto il tessuto produttivo del territorio. Gli impianti di Ecofor Service producono circa 14.000 MWh un quantitativo sufficiente a soddisfare il fabbisogno di tutta l'area industriale di Gello (Pisa). (ANSA).