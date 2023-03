(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Saipem e Garbo, azienda chimica italiana, hanno sottoscritto un accordo per il supporto all'industrializzazione, lo sviluppo e la commercializzazione a livello globale di una nuova tecnologia per il riciclo delle plastiche.



Si tratta di ChemPet, una tecnologia di cui Garbo è proprietaria, che consente di convertire i rifiuti plastici di polietilene tereftalato in nuovo Pet di alta qualità e alto valore per l'industria chimica e alimentare. L'accordo prevede, inoltre, la collaborazione tra Saipem e Garbo per la realizzazione su scala industriale del primo impianto di riciclo chimico della plastica in Italia, localizzato a Cerano in provincia di Novara.



"Questo accordo è in linea con la strategia Saipem nei segmenti industriali low carbon e ci consente di arricchire il nostro portafoglio di tecnologie e soluzioni disponibili per l'economia circolare e la chimica sostenibile", afferma Fabrizio Botta di Saipem.



"Questo accordo permette a ChemPet di consolidare la leadership tecnologica in ambito crPet tramite l'immediata industrializzazione delle 2 unità da 22,5 kta di Cerano ed il licensing della tecnologia su scala globale", sostiene Guido Fragiacomo, ceo di Garbo. (ANSA).