Roma:Alfonsi,buona notizia accordo Ama su inidonei

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "L'Accordo siglato oggi tra AMA S.p.A. e le rappresentanze sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel sui lavoratori temporaneamente inidonei è sicuramente una buona notizia". Così in una nota Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale. "Viene stabilito - aggiunge - un percorso certo e condiviso per la definizione della posizione dei lavoratori temporaneamente inidonei, che consente di sospendere l'applicazione del comma 7 dell'art.44 del CCNL rimettendo ordine, grazie all'utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione per garantire al massimo sia l'Azienda che gli stessi lavoratori". (ANSA).