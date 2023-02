Ogyre, tv e water fra i 160 kg di rifiuti raccolti in mare

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Anche televisori, divani e wc fra i 160mila chilogrammi di rifiuti raccolti nel 2022 in mare fra Italia, Brasile e Indonesia da Ogyre, la prima piattaforma digitale di "Fishing For Litters" nata con la missione di creare un legame tra le persone e l'oceano per garantirne la salvaguardia.



Sei i porti attivati nei tre Paesi e 49 i pescatori coinvolti che hanno raccolto, ogni mese, fino a 18mila chilogrammi di rifiuti. Di questi, il 66% proviene da Rio de Janeiro, il 30% da Bali e il 4% dai mari italiani.



Nella classifica dei rifiuti più strani raccolti nel 2022, al primo posto c'è un water, seguito da un divano, televisori e materassi: tutti rifiuti recuperati nei porti brasiliani. In Italia, invece, il rifiuto più curioso recuperato dai pescatori di Ogyre è stato un telecomando.



"Il 2022 è stato un anno molto importante per Ogyre che, per la prima volta, ha portato la sua attività oltre i confini nazionali. Anche perché il problema dei rifiuti in mare è estremamente più significativo in Indonesia e in Brasile rispetto che nei mari europei e italiani", spiegano Antonio Augeri e Andrea Faldella, fondatori di Ogyre.



"Ad oggi sono 43 le aziende partner che sostengono la nostra missione - continuano Faldella e Augeri - L'obiettivo di Ogyre nel 2023 è raccogliere 350 tonnellate di rifiuti". (ANSA).