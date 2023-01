Claudia Mensi alla guida Federazione europea imprese rifiuti

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - La manager italiana Claudia Mensi è il nuovo presidente della Fead, la Federazione Europea delle imprese che operano nel settore dei servizi ambientali e nella gestione dei rifiuti.



Mensi, Laboratory Manager di A2A Ambiente e rappresentante di Assoambiente (Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare e smaltimento di rifiuti, nonché bonifiche), in Fead subentra al tedesco Peter Kurth, e resterà in carica per il prossimo biennio.



Fead, attraverso le Associazioni nazionali di categoria ad essa aderenti, tra cui Assoambiente per l'Italia, rappresenta 18 Paesi europei e 3.000 aziende con 320.000 addetti, che gestiscono circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani e oltre il 75% dei rifiuti industriali e commerciali in Europa, con un fatturato annuo complessivo di circa 75 miliardi di euro.



