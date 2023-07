(ANSA) - CAGLIARI, 03 LUG - Con una raccolta fondi promossa dal Banco di Sardegna, arrivano 30mila euro per l'oasi del Wwf di Scivu, sul litorale del sud dell'Isola, a supporto delle attività di tutela e protezione. Dal 7 all'11 giugno scorso, l'istituto di credito ha effettuato una donazione di 50 centesimi per ogni bonifico disposto dai propri clienti tramite App, gli stessi clienti inoltre hanno avuto la possibilità di arrotondare l'importo con una donazione ad hoc, dando così un personale sostegno all'iniziativa, frutto di un accordo di collaborazione con il Wwf siglato in occasione della Giornata mondiale degli oceani.



L'oasi di Scivu si sviluppa su 600 ettari all'interno dei siti di interesse comunitario compresi tra Capo Pecora e Rio Scivu-Piscinas nel comune di Arbus, nel territorio del Medio Campidano. Una fascia che comprende la parte inferiore del sistema costiero di Piscinas, con dune alte e ricoperte dalla macchia mediterranea. Una squadra di volontari ha già operato nell'oasi raccogliendo in un giorno 10mila metri cubi di rifiuti, equivalneti a un campo di calcio e mezzo. Il Banco di Sardegna non è nuovo a iniziative ambientali realizzate con progetti finalizzati a contribuire lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera. Nel 2014 ha avviato il progetto di efficientamento energetico e di controllo sui consumi delle proprie sedi che ha permesso di risparmiare, in otto anni, circa 19 milioni di Kilowatt/ora. Grazie a questo progetto e all'utilizzo esclusivo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, nel 2022 il Banco ha evitato di immettere in atmosfera oltre 7.900 tonnellate di CO2, che equivale a piantare circa 11.000 alberi. (ANSA).