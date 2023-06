(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Da oggi a Roma la flotta di Enjoy, il car sharing di Eni sustainable mobility, diventa anche elettrica con l'introduzione di 100 nuove city car a zero emissioni su strada di colore verde lime facendo crescere la flotta nella Capitale, composta da circa 800 veicoli tra auto e cargo, e diventeranno 200 nel corso dei prossimi mesi.



Lo rende noto Eni con un comunicato spiegando che c'è il "car sharing free floating", che consente di avviare e terminare i noleggi in qualsiasi luogo all'interno delle aree di copertura del servizio dedicate, senza punti predefiniti di prelievo o riconsegna. Inoltre, del rifornimento dei veicoli elettrici si occupa Enjoy, che permette ai clienti di trovare le nuove city car con una ricarica della batteria superiore al 30%.



"Il car sharing Enjoy è presente a Roma da nove anni, durante i quali si è consolidato come un servizio, complementare al trasporto pubblico locale, utile a favorire la facilità di spostamento dei cittadini, e in grado di contribuire a rendere più sostenibile la mobilità urbana", ha dichiarato Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility.



L'azienda contribuisce al percorso verso l'obiettivo Net Zero al 2050 fissato da Eni e "il car sharing, ora anche elettrico, aumenta la decarbonizzazione dei trasporti, come lo sviluppo dei biocarburanti Hvo, del biometano, dell'elettrico e dell'idrogeno". (ANSA).