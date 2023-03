(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Eni Sustainable Mobility, con il diesel 100% da materie prime rinnovabili, da oggi alimenta i 150 camion della flotta del Gruppo Spinelli, che opera nel settore della logistica integrata. Lo rende noto un comunicato congiunto ricordando che 'HVOlution' è il biocarburante prodotto nelle bioraffinerie di Venezia e Gela.



Eni Sustainable Mobility e il Gruppo Spinelli hanno sottoscritto un contratto biennale per alimentare la flotta del Gruppo Spinelli che conta oltre 300 mezzi per il trasporto pesante, di cui 150 Euro 6d di ultima generazione, la cui motorizzazione è compatibile con i biocarburanti in purezza. La fornitura del biocarburante al Gruppo Spinelli è resa possibile dalla rete dei punti vendita Eni Sustainable Mobility: il prodotto oggi è disponibile in 57 stazioni di servizio e, entro fine mese lo sarà in 150 punti vendita in Italia.



HVOlution è un biocarburante prodotto da materie prime di scarto e residui vegetali, e da olii generati da colture non in competizione con la filiera alimentare che vengono approvvigionati attraverso una rete di agri-hub in corso di sviluppo da parte di Eni in diversi Paesi africani, si legge nella nota. Queste materie prime vengono trattate nelle bioraffinerie Eni di Venezia e Gela dove, grazie alla tecnologia proprietaria Ecofining, viene prodotto biocarburante HVO diesel (Hydrotreated Vegetable Oil, olio vegetale idrogenato).



HVOlution è un biocarburante composto al 100% da HVO puro.



(ANSA).