(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "A breve partirà il bando per il servizio civile ambientale in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ispirato da obiettivi-manifesto che dovremmo apprendere e allenare fin dalla scuola dell'obbligo". Lo afferma il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, al dibattito con rappresentanti delle organizzazioni giovanili dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) "Giovani e sviluppo sostenibile: agire nel presente per costruire il futuro" nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023.



"Sul servizio civile - continua il ministro - stiamo anche strutturando un modello che consenta finalmente la certificazione delle competenze assunte. Così come a breve verrà riconosciuta questa esperienza nelle valutazioni per i concorsi pubblici. È finito il tempo della predica, tocca ora passare alla pratica". Secondo il ministro, "gli anni della pandemia ci hanno fatto capire che sui temi dello sviluppo sostenibile bisogna correre più velocemente rispetto al passato, ma sapendo dove andare.



Quindi, con obiettivi condivisi, visione e pianificazione, insieme. Per questo - dichiara - dobbiamo mettere al primo punto lo sviluppo della cultura della collaborazione". (ANSA).