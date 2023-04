(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prepara la terza edizione di "Youth4Climate", prevista in ottobre a Roma, con un palinsesto di eventi che mettono al centro l'impegno delle giovani generazioni per la crisi climatica. Lo rende noto il Mase spiegando che a pochi giorni dall'Earth Day è stata pubblicata sul sito del ministero la manifestazione di interesse a presentare proposte per "All4Youth Italy 2023", campagna di iniziative che dal 15 settembre al 20 ottobre anticiperanno l'evento "#Youth4Climate: #SparkingSolutions" che radunerà 150 giovani provenienti da tutto il mondo.



"La 'Youth4Climate' a Roma - spiega il ministro Gilberto Pichetto - sarà l'occasione per ascoltare una voce forte, sana e consapevole: quella dei giovani e delle loro soluzioni, che sono il motore del cambiamento. Vogliamo far precedere questo evento - aggiunge Pichetto - da iniziative che sappiano coinvolgere e alzare sempre più il grado di attenzione al tema, anche in vista degli importanti appuntamenti istituzionali che ci attendono".



In collaborazione con il Centro Undp (il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo) di Roma e con "Connect4Climate" di Banca Mondiale, "All4Youth Italy2023" prevede workshop, tavole rotonde, conferenze, ma anche contest, dibattiti e mostre. I quattro macro-temi individuati, spiega il Mase, riguardano soluzioni innovative: per la riduzione delle emissioni in città e ambiti territoriali; azioni per politiche di mitigazione e adattamento; azioni per la trasformazione dei sistemi agro-alimentari per sostenere l'azione per il clima; impegno globale dei giovani sull'educazione, divulgazione scientifica e consapevolezza pubblica sui cambiamenti climatici.



Possono presentare proposte soggetti pubblici e privati, organizzazioni non governative, fondazioni e associazioni, imprese e Pa. Caratteristica dei soggetti promotori dovrà essere l'impegno ambientale: gli eventi dovranno inoltre caratterizzarsi per l'adozione delle migliori pratiche green, assicurare la raccolta differenziata e il recupero del cibo non consumato, bandire la plastica monouso. (ANSA).