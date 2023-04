(ANSA) - ROMA, 13 APR - L'Italia parteciperà al G7 Ambiente il 15 e 16 aprile a Sapporo, in Giappone. A guidare la delegazione italiana sarà il ministro all'Ambiente e Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, accompagnato dalla viceministra, Vannia Gava. Cambiamenti climatici, energia, biodiversità, oceani, economia circolare, efficienza delle risorse e inquinamento saranno i temi dei lavori. Oltre agli stati del G7, saranno presenti India, Indonesia ed Emirati Arabi Uniti.



Nella prima giornata, i ministri discuteranno di cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento. Si parlerà di come trasformare le economie per arrivare alle zero emissioni nette, garantendo una crescita economica sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale e la sicurezza energetica.



La giornata di lavoro proseguirà con la sessione ambiente. I ministri si confronteranno sull'attuazione rapida del Quadro globale sulla biodiversità, adottato l'anno scorso alla Cop15 sulla biodiversità di Montreal. Quindi si parlerà del ruolo dei governi e del settore privato nella promozione dell'economia circolare e dell'efficienza delle risorse, attraverso l'Alleanza G7 sull'Efficienza delle risorse e la Roadmap di Berlino. Altro tema saranno le azioni contro l'inquinamento, in vista dei negoziati imminenti sull'inquinamento da plastica e della Quinta sessione della Conferenza internazionale sulla gestione delle sostanze chimiche (Iccm5).



Il giorno 16 si terrà la sessione plenaria congiunta su clima e ambiente e sarà emesso un comunicato finale. È prevista una conferenza stampa con i ministri della Troika che (come da prassi) gestisce il G7: Giappone (presidente quest'anno), Germania (presidente l'anno scorso) e Italia (presidente l'anno prossimo). (ANSA).