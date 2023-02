Brasile: la Francia potrebbe partecipare al Fondo Amazzonia

(ANSA) - BRASILIA, 09 FEB - La ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, ha affermato che il suo Paese sta valutando la possibilità di partecipare al Fondo Amazzonia, attraverso il quale vengono finanziati progetti di sviluppo sostenibile e anti-deforestazione. Colonna è stata ricevuta ieri a Brasilia dal presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e oggi è a San Paolo per una serie di incontri.



"Vorrei sottolineare l'importanza che attribuiamo al Fondo Amazzonia, la Francia sta studiando la possibilità di dare un contributo, così come l'Ue", ha detto la rappresentante del governo del presidente Emmanuel Macron.



Creato nel 2008, il Fondo Amazzonia è finanziato principalmente da Norvegia e Germania, che hanno bloccato i loro contributi nel 2019 in risposta alla politica ambientale dell'ex presidente Jair Bolsonaro.



Il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, ha commentato che "la Francia è benvenuta per la sua collaborazione e anche per la sua partecipazione al Fondo Amazzonia".Vieira ha sottolineato che il Brasile ha bisogno di "finanziamenti" per la sua politica ambientale e ha ribadito l'"impegno" di raggiungere la deforestazione zero in Amazzonia entro il 2030. (ANSA).