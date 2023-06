(ANSA) - VENEZIA, 05 GIU - E' online da oggi la "Piattaforma di proiezioni climatiche per il Nord-Est" (clima.arpa.veneto.it) sviluppata dall'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav) in collaborazione con quella del Friuli Venezia Giulia (Arpa Fvg).



La piattaforma propone le proiezioni climatiche per vari decenni a venire per il Nord-Est dell'Italia attraverso 11 indicatori climatici, calcolati per possibili scenari futuri.



Con mappe navigabili, che consentono di visualizzare scenari anche in relazione alla mitigazione che incidono sulla riduzione delle emissioni di gas serra, potranno essere rappresentati scenari anche estremi, con un aumento atteso della temperatura invernale fino a +5 gradi nel trentennio 2071-2100 rispetto al periodo di riferimento 1976-2005, con caratterizzazioni delle precipitazioni anche nevose. Sarà possibile vedere anche gli effetti simulati per la pianura.



La piattaforma può rappresentare un supporto alle decisioni utile anche ai portatori di interesse e a tutti i cittadini, anche in relazione alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici e, più in generale, aumenterà la conoscenza e la consapevolezza sui cambiamenti climatici in corso.



La realizzazione tecnica della Piattaforma è stata operata da Inkode grazie a finanziamenti Pnrr-Pnc 2021. Rispetto ad altre piattaforme presenti nel panorama europeo, la sua specificità è la focalizzazione per il territorio del Nord-Est: le proiezioni delle simulazioni modellistiche del progetto Euro-Cordex sono state tarate utilizzando i dati delle stazioni delle reti meteorologiche regionali. Inoltre, l'informazione è accessibile su base comunale.



In un successivo sviluppo la piattaforma punta a integrare la climatologia storica dai dati da stazione e nuovi indicatori climatici, insieme a una misura dell'incertezza associata alle proiezioni, attualmente presente solo come valore medio di numerosi modelli. (ANSA).