(ANSA) - BRASILIA, 20 MAG - Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha affermato al G7 che il Brasile intende guidare un processo di inversione del cambiamento climatico e che agirà in difesa delle principali foreste tropicali del mondo insieme a Indonesia, Repubblica Democratica del Congo e altri Paesi di Africa e Asia.



"Il Brasile sarà implacabile nella sua lotta contro i crimini ambientali. Vogliamo guidare il processo che salverà il pianeta.



Manterremo i nostri impegni per azzerare la deforestazione entro il 2030 e raggiungere gli obiettivi volontariamente assunti nell'Accordo di Parigi", ha detto Lula durante la sessione di lavoro del vertice, in cui ha invocato anche azioni e risorse dai Paesi più inquinanti.



"Insistiamo tanto affinché i Paesi ricchi mantengano la promessa di stanziare 100 miliardi di dollari all'anno per il clima. Altri sforzi saranno ben accetti, ma non sostituiscono quanto concordato alla Cop di Copenaghen", ha dichiarato Lula.



Prima della sessione, Lula ha incontrato il presidente della Francia, Emmanuel Macron, in un incontro bilaterale in cui si è discusso della conservazione dell'Amazzonia e della guerra in Ucraina. (ANSA).