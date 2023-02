Rifiuti: da Catalogna a Pisa studiano modello differenziata

(ANSA) - PISA, 13 FEB - Dalla Catalogna fino a Pisa per studiare il modello di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti. Una delegazione del consorzio di gestione dei rifiuti della Valles Oriental, composto da presidente, membri della giunta esecutiva e 10 sindaci in rappresentanza di ben 40 Comuni che complessivamente contano oltre 800.000 abitanti, ha incontrato il sindaco Michele Conti e i tecnici dell'ufficio ambiente, prima di visitare il centro di raccolta di Putignano insieme all'assessore all'ambiente Filippo Bedini.



"La delegazione catalana - ha spiegato Bedini - ha voluto osservare da vicino il modello di Pisa nello sviluppo della raccolta del rifiuto. Non è la prima volta che la nostra città viene presa come riferimento e oggetto di studio. Si è inoltre complimentata per il livello complessivo di pulizia della città, ha visitato il centro di raccolta rifiuti e anche il percorso didattico adiacente, manifestando l'intenzione di esportare questi modelli. Ma ciò che più ha colpito gli spagnoli è l'annesso nuovo centro del riuso, essenziale nell'economia circolare". (ANSA).