Ambiente: Arpae, confermata presenza idrocarburi nel Reno

(ANSA) - BOLOGNA, 09 GEN - I risultati delle analisi svolte dal laboratorio di Arpae sui campioni di sostanza oleosa prelevati nel tratto di fiume Reno al confine tra il Comune di Cento (Ferrara) e Pieve di Cento (Bologna), confermano l'ipotesi della presenza di idrocarburi nelle acque, sebbene in concentrazioni ridotte. Intanto proseguono le indagini sulla possibile origine dell'inquinamento in tutta l'area interessata.



Non sono emerse evidenze di contaminazione sull'asta del Reno a valle, sia in provincia di Ferrara che di Ravenna. Domani Arpae proseguirà il monitoraggio sulla qualità delle acque attraverso ulteriori rilevazioni che interesseranno diversi punti del territorio potenzialmente coinvolto, anche nell'area del canale Dosolo. (ANSA).