(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Le modifiche al Pnrr su cui il governo sta lavorando devono rispettare i nuovi principi della Costituzione che, grazie alle modifiche introdotte lo scorso anno, impongono di tutelare l'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni. Auspichiamo che, nella revisione della governance del Piano, si rispetti l'impostazione del NextGenerationEu e delle altre politiche europee orientate al raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030". Lo afferma il presidente dell'Asvis, Pierluigi Stefanini, alla conferenza stampa di presentazione del rapporto Asvis su Pnrr e Legge di Bilancio 2030.



"Ci rivolgiamo alle istituzioni e alla politica - continua Stefanini - affinché agiscano considerando i vincoli e le opportunità del Pnrr, aggiornandole alla luce del difficile contesto globale che impone all'Italia di accelerare sul percorso della transizione ecologica. Va nella giusta direzione la decisione del Governo di collegare la gestione degli investimenti del Pnrr con quelli dei Fondi di coesione europei e nazionali 2021-2027. Occorre però rendere più coerenti gli interventi, anche rispetto alla Legge di Bilancio 2023 e ai programmi chiave per il futuro del Paese, come la Strategia nazionale e le Strategie regionali per lo sviluppo sostenibile.



A tal fine, vanno approvati il prima possibile il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc), alla cui attuazione potrebbero essere riorientati i fondi del Pnrr, e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec)".



