(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Snam ha concluso l'acquisizione da Fondazione Cdp del 49% di Arbolia, la società benefit creata alla fine del 2020 per sviluppare iniziative di forestazione urbana in Italia. Snam, già proprietaria del 51% della società, diventa così azionista unico.



L'operazione - si legge in un comunicato - nasce dalla volontà di Snam di beneficiare maggiormente delle competenze acquisite da Arbolia nell'ambito della forestazione, integrandole con quelle industriali e tecniche maturate dall'azienda attraverso i ripristini ambientali connessi ai progetti infrastrutturali.



Ad oggi, grazie anche al sostegno di numerose aziende e istituzioni locali, Arbolia ha realizzato 31 boschi urbani in 24 Comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale, per un totale di oltre 70 mila alberi messi a dimora.



Le nuove cinture verdi, a regime, permetteranno di assorbire più di 8.900 tonnellate di anidride carbonica in venti anni e fino a 34 tonnellate di polveri sottili (Pm10) all'anno, restituendo all'ambiente più di 6.500 tonnellate di ossigeno in venti anni. (ANSA).