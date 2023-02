Vetro: ogni euro investito può generare 2,5 euro di valore

Investire nella filiera del vetro Made in Italy conviene per l'economia e l'ambiente: ogni euro investito in Italia genererebbe 2,5 euro di valore. Con un investimento di 10,7 miliardi si potrebbe generare infatti un ritorno sociale, economico e ambientale pari a oltre 27 miliardi. Sono i dati diffusi da Assovetro che alle opportunità di investire nell'industria del vetro italiana e nella sua decarbonizzazione ha dedicato "Il Futuro attraverso il vetro" organizzato in collaborazione con il Cnel, che si è svolto a Roma.



In Italia l'industria del vetro è presente con tutte le produzioni e conta circa 60 stabilimenti e 32 aziende di produzione di grandi dimensioni, oltre a circa 300 aziende della trasformazione e 30.000 addetti diretti.



Secondo uno studio di Open Impact, ogni euro investito in Italia genererebbe 2,5 euro di valore positivo in termini ambientali, sociali ed economici. Il valore degli investimenti in decarbonizzazione sarebbe massiccio: circa otto miliardi di euro nella produzione e consumo di vettori energetici verdi.



Ancora più rilevante l'impatto sociale: da solo equivarrebbe a 12,2 miliardi per un settore che già oggi impiega, con posizioni stabili e di alta specializzazione, circa 30.000 dipendenti.



"Il vetro è centrale per sostenere la transizione - ha dichiarato il presidente di Assovetro, Marco Ravasi - e può farlo con ritorni sociali, ambientali ed economici più che positivi, dimostrando che la transizione dell'economia in senso verde e circolare può essere un volano di sviluppo".