Case green: Italia 9/a nel mondo per l'edilizia sostenibile

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - L'Italia si colloca al 9/o posto nella classifica pubblicata dallo U.S. Green Building Council (USGBC) dei 10 migliori Paesi al mondo per edifici certificati sostenibili nel 2022. Lo rende noto con un comunicato il Green Building Council Italia, la filiale italiana dell'organizzazione delle imprese e dei professionisti dell'edilizia green.



Nel 2022 nel nostro paese sono stati certificati 96 progetti Leed, per una superficie totale di oltre 1,34 milioni di metri quadrati lordi. La Leed è una certificazione volontaria di sostenibilità dell'immobile, elaborata dallo U.S. Green Building Council: riguarda il risparmio energetico ed idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica degli interni, i materiali e le risorse impiegati, il progetto e la scelta del sito. L'Italia è uno dei tre Paesi europei, insieme a Svezia e Spagna, presenti nella Top 10.



(ANSA).