(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 05 LUG - L'idrogeno verde sarà una delle chiavi principali della transizione energetica promossa da Cile e Italia attraverso il Memorandum di intenti sulla cooperazione per lo sviluppo sostenibile sottoscritto tra i due Paesi: lo ha sottolineato il presidente cileno, Gabriel Boric, in un comunicato ufficiale.



"Ricordiamo che il Cile è uno dei Paesi più esposti agli effetti della crisi climatica. Essere in grado di condividere e collaborare con altri Paesi che hanno una scienza avanzata sul tema è quindi estremamente importante per noi", ha detto Boric commentando la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



"Voglio sottolineare l'interesse di aziende private e pubbliche italiane per il processo di transizione energetica del nostro Paese in cui siamo leader in America Latina, posizionandoci al primo posto tra le economie emergenti con il maggior potenziale di investimento nell'area", ha continuato Boric.



L'idrogeno verde ha portato "diverse aziende europee a sviluppare progetti nel nostro Paese, tra cui anche aziende italiane", ha poi ricordato Boric, sottolineando che "il Cile aspira a diventare il produttore di idrogeno verde ai prezzi più competitivi del pianeta nel 2030". (ANSA).