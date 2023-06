(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Lavorare insieme per la prevenzione di molestie e discriminazioni, in favore del personale Acea.



Questo l'obiettivo al centro delle commissioni capitoline congiunte Pari opportunità e Lavori pubblici, convocate in seguito alla denuncia, nei mesi scorsi, da parte di alcune lavoratrici, di presunti maltrattamenti in azienda". Così in una nota la presidente della Commissione capitolina Pari opportunità Michela Cicculli.



"La seduta è iniziata con l'audizione dei dirigenti Acea - aggiunge - e ha visto la partecipazione dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Usb e Cisal. Acea ha presentato un report sulle azioni messe in campo, a cominciare da accordi e protocolli in ambito contrattuale, tra cui la 'Carta della Persona e della Partecipazione' sottoscritta lo scorso maggio.



Da segnalare anche la presenza di uno Sportello di ascolto, la cui natura va però meglio approfondita visti gli attuali limitati accessi. Si è anche prospettata la necessità di estendere ogni iniziativa antidiscriminazione a tutte le aziende vincitrici di appalti di Acea. Prevista, infine, l'internalizzazione di tutte le dipendenti di società esterne che svolgono attualmente il lavoro cosiddetto di hostess".



"Nei prossimi mesi, come commissione - conclude Cicculli - torneremo sui risultati delle azioni messe in atto da Acea e solleciteremo attenzione su queste tematiche anche alle altre aziende partecipate di Roma Capitale". (ANSA).