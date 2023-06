(ANSA) - AOSTA, 21 GIU - L'assemblea dei soci della Compagnia valdostana delle acque (Cva) - azienda che opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - ha approvato il bilancio consolidato 2022: il fatturato del gruppo si è attestato a 1.728 milioni di euro contro i 710 milioni dello scorso anno con un incremento del 143%, il risultato netto consolidato è stato di 163,9 milioni di euro rispetto ai 133,4 milioni del 2021, il risultato d'esercizio risulta incrementato al netto delle partite non ricorrenti del 89,1%.



Tali risultati "dimostrano un'ottima performance in termini economici, industriali e di sostenibilità", come riportato in una nota.



L'assemblea della società - posseduta al 100% dalla Finaosta, società finanziaria della Regione autonoma Valle d'Aosta - ha quindi deliberato la distribuzione di un dividendo dell'importo complessivo di 75 milioni di euro. (ANSA).