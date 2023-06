(ANSA) - BUENOS AIRES, 16 GIU - I progetti di cooperazione tra la società petrolifera di Stato argentina Ypf e la norvegese Equinor sono stati al centro del colloquio tenuto giovedì a Buenos Aires tra il ministro degli Esteri, Santiago Cafiero, e il vicepresidente esecutivo della società, Philippe François Mathieu.



Nella riunione, si legge in una nota del governo argentino, sono stati "ripassati i progetti di investimento di Equinor in Argentina" e "le potenzialità del paese sudamericano in materia di energia nell'attuale scenario globale".



"Equinor è impegnata nello sviluppo delle risorse energetiche in modo sostenibile e responsabile per consentire all'Argentina non solo di raggiungere la sua sicurezza energetica, ma anche di posizionarsi come fornitore affidabile di energia per il mondo in vista della transizione energetica", ha affermato da parte sua Mathieu.



Il gigante norvegese Equinor è presente in Argentina dal 2017 e partecipa a licenze esplorative sia onshore, con due licenze esplorative in società con Ypf e Shell nel bacino non convenzionale di Vaca Muerta, che offshore, con la concessione di sei blocchi esplorativi come operatore unico e due come socio nel Mar Argentino. (ANSA).