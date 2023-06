(ANSA) - BOLOGNA, 16 GIU - Sono 124 i progetti per la costituzione e progettazione di Comunità energetiche rinnovabili che vengono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, sui 141 presentati. E l'amministrazione regionale per far fronte a tutte le domande, più numerose del previsto, ha più che raddoppiato le risorse necessarie a far fronte alla copertura dei costi d'avvio, portandole da due a oltre 4,6 milioni di euro, utilizzando risorse europee del Programma Fesr 2021-2027.



Sono diversi i soggetti emiliano-romagnoli che si sono fatti avanti per far nascere comunità di produzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (eolico e solare su tutti), rispondendo al bando della Regione, la prima in Italia ad approvare una legge per il sostegno alle Cer: Comuni e Unioni di Comuni, condomini, centri ricerca, caseifici, cooperative agricole e edili, immobiliari, piccole e medie imprese (Pmi), fino a enti del Terzo settore, opere pie, parrocchie e monasteri.



"Una risposta straordinaria quella avuta dal bando regionale.



Una conferma - affermano il presidente Bonaccini e l'assessore regionale allo Sviluppo economico e Green economy, Vincenzo Colla - della giusta direzione intrapresa, che punta in maniera concreta alla sostenibilità e a tenere insieme ambiente e lavoro". (ANSA).