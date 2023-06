(ANSA) - VENEZIA, 14 GIU - Infinityhub, energy social company e spa benefit con base a Venezia, è entrata come socio co-fondatore della Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità.



L'apporto che l'azienda intende fornire alle attività della Fondazione riguarda i cantieri di "Transizione energetica e ambiente", "Residenzialità", "Turismo sostenibile" e "Produzioni culturali innovative", grazie alle competenze maturate nella gestione dei processi energetici unite all'impiego di strumenti di finanza etica, in particolare nella creazione di comunità energetiche rinnovabili. Le competenze a disposizione sono l'ingegneria, gli strumenti fintech, il socialing e la competenza approfondita riguardo il tema delle comunità energetiche.



Infinityhub è da tempo attiva a Venezia su diverse iniziative innovative di efficientamento energetico degli edifici e di generazione energetica rinnovabile, anche nel contesto insulare.



Tra i suoi modelli operativi vi è la partecipazione diretta dei cittadini nel finanziamento degli interventi, all'interno di partenariati più ampi, che vedono la partecipazione di una pluralità di soggetti.



Per il presidente della Fondazione, Renato Brunetta "l'ingresso di Infinityhub contribuirà ad affrontare la transizione energetica del nostro territorio con modelli di business innovativi, consentendo un più pieno coinvolgimento di tutti gli attori, compresi i cittadini". (ANSA).