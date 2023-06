(ANSA) - CAGLIARI, 09 GIU - È la Sardegna a fare da cornice al primo workshop italiano di OffshoreWind4Kids (OW4K), l'iniziativa rivolta ai ragazzi per imparare a conoscere l'energia eolica marina e comprenderne l'importanza per un futuro sostenibile.



Questa mattina sulla spiaggia del Poetto, 60 alunni di prima media dell'Istituto comprensivo Maria Lai di Quartu Sant'Elena, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno partecipato al workshop organizzato da Renantis e BlueFloat Energy, con il patrocinio del Comune di Quartu Sant'Elena, guidato dal sindaco Graziano Milia, presente alla manifestazione.



Gli organizzatori sono due importanti operatori del settore energetico che, in partnership, stanno sviluppando progetti per parchi eolici marini galleggianti al largo della Sardegna.



L'idea progettuale è dell'organizzazione no-profit omonima OffshoreWind4Kids, con sede in Belgio, che ha come obiettivo la diffusione consapevole delle potenzialità dell'ingegneria, delle nuove tecnologie e delle energie rinnovabili, in particolare dell'innovazione rappresentata dall'eolico marino galleggiante, attraverso attività che stimolano la curiosità dei più piccoli.



Per imparare a conoscere l'energia eolica marina e comprenderne l'importanza per un futuro sostenibile, ai bambini sono state proposte diverse attività, durante le quali hanno potuto vedere da vicino il funzionamento di una turbina eolica con strumenti di misurazione integrati. Ma la particolarità dell'iniziativa sta nel fatto che sono stati proprio i giovani alunni i protagonisti della giornata in spiaggia, costruendo con le loro mani un reale e funzionante prototipo di turbina eolica marina.



In un clima di gioco, ma anche di apprendimento, agli alunni è stato anche spiegato con semplicità come si produce energia pulita grazie alla forza del vento e di tecnologie all'avanguardia, il tutto attraverso simulazioni coinvolgenti e divertenti.



"Il desiderio di portare il progetto OffshoreWind4Kids in Italia nasce dalla volontà di Renantis e BlueFloat Energy di stimolare i più piccoli alla conoscenza della tecnologia dell'eolico marino galleggiante che sarà protagonista del nostro futuro energetico - spiega Ksenia Balanda, direttore generale eolico marino Italia della partnership tra Renantis e BlueFloat Energy -. La risposta partecipata ed entusiasta dei bambini è per noi un risultato importante, segno tangibile di come i più giovani siano curiosi e predisposti a comprendere le novità". (ANSA).