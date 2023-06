(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Sul termovalorizzatore ho potuto, secondo i tempi e le procedure, ricevere la relazione preparata dai tecnici che hanno esaminato la proposta di Acea. La relazione è positiva: dal punto di vista tecnico sarà un impianto all'avanguardia, oltre i migliori livelli esistenti, forse l'impianto più avanzato del mondo". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato dal TgCom24. "Ora la gara dovremmo farla ad agosto - ha aggiunto - Roma avrà il suo impianto per trasformare i rifiuti in energia e non mandarli in giro per l'Europa".



"Sulla raccolta dei rifiuti - ha detto ancora - si sta lavorando, con alti e bassi. Ma spesso questi bassi sono legati proprio agli sforzi di modernizzazione dell'azienda, che richiedono di trasformare metodi e procedure. Il miglioramento del servizio è stato registrato, sebbene sia al di sotto di quello che vogliamo".



"Negli ultimi giorni - ha ammesso Gualtieri - ci sono state criticità superiori a quanto ci aspettavamo, e stiamo lavorando con l'azienda per capire il perchè: una prima risposta è legata alla manutenzione dei mezzi. Dove c'è la modernizzazione della catena, il cambiamento produce criticità. Dunque in questi giorni c'è stato un peggioramento, ma all'interno di un ciclo, in un trend di miglioramento. Siamo consapevoli che c'è tantissimo da fare". (ANSA).