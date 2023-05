(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Il riciclo potrà soddisfare nel 2040 dal 20% al 32% del fabbisogno italiano annuo di materie prime strategiche per il digitale e la green economy: il target del 15% fissato dalla Commissione Europea può essere raggiunto già nel 2030. Ma per raggiungere tassi di riciclo significativi, è necessario un incremento della dotazione impiantistica: in Italia saranno necessari 7 impianti per il recupero di materie prime critiche, per un investimento complessivo di circa 336 milioni di Euro. Lo sostiene uno studio di The European House - Ambrosetti in collaborazione con Iren, presentato oggi a Roma.



(ANSA).