(ANSA) - CARACAS, 16 MAG - Eni e Repsol il mese prossimo potrebbero iniziare a esportare gas naturale liquefatto (gln) in Europa dal Venezuela: lo ha confermato il ministro del Petrolio, Pedro Tellechea, secondo il quale nei prossimi giorni il presidente Nicolás Maduro dovrebbe firmare le relative licenze.



"Eni e Repsol sono interessate a crescere nell'area del gas in Venezuela. Hanno aspettato per sette anni il permesso di esportare liquidi di gas naturale. La data di inizio delle esportazioni dipenderà dalla velocità dell'investimento che erogano", ha precisato Tellechea.



Sia Eni che Repsol hanno una licenza - rilasciata dall'Ufficio di controllo dei beni stranieri (Ofac) del Dipartimento del tesoro americano - che le autorizza ad esportare prodotti in Europa come meccanismo per riscuotere il debito che la compagnia petrolifera statale venezuelana, Pdvsa, mantiene con entrambe.



