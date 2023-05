(ANSA) - AOSTA, 12 MAG - Sarà presentato per lunedì 22 maggio, alle 18, nella Sala conferenze Bcc in Viale Giuseppe Garibaldi, ad Aosta, il Piano energetico ambientale regionale al 2030 (Pear Vda 2030). Lo comunica l'Assessorato dello Sviluppo economico, Trasporti e Mobilità sostenibile. L'evento è organizzato in collaborazione con il Coa energia di Finaosta.



"Il Pear - sottolinea l'Assessore Luigi Bertschy - è la base del processo di transizione energetica della Valle d'Aosta: si tratta di uno strumento ambizioso che raccoglie le sfide e le opportunità che questo percorso comporta. Coerentemente con gli indirizzi strategici posti dalla RoadMap per una Valle d'Aosta Fossil Fuel Free al 2040 e degli sfidanti obiettivi a livello internazionale ed europeo, il Pear individua quattro Assi di azione, prioritariamente indirizzati alla riduzione dei consumi, in particolare da fonte fossile e all'aumento della produzione da fonti energetiche rinnovabili. È stata data particolare rilevanza anche al tema delle reti e delle infrastrutture che costituiscono una condizione abilitante per la transizione energetica, nonché alla sensibilizzazione e formazione per promuovere nelle persone un ruolo attivo e consapevole in questo percorso. Il tema della ricerca e dell'innovazione, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi, è trasversale a tutti gli assi di intervento sopra elencati, dal punto di vista tecnologico e infrastrutturale, ma anche, non meno importante, culturale, metodologico e di processo".



Il Piano, disponibile sul sito istituzionale regionale all'indirizzo: https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/valutazioniambien tali/vas/vas_dettaglio_i.asp?pk=2389 , è in consultazione pubblica fino al 22 giugno. Altre presentazioni sono in programma martedì 23 maggio alle 20.30 a Pont-Saint-Martin (Villa Michetti), lunedì 29 maggio alle 20.30 a Châtillon (Scuola primaria) e martedì 30 maggio alle 18 a Pré-Saint-Didier (Municipio). (ANSA).