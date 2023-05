(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAG - L'Emilia-Romagna vuole essere protagonista della ricerca e della produzione dell'idrogeno come forma di energia pulita e per questo aderirà all'"Associazione Hydrogen Europe".



Lo stabilisce il progetto di legge illustrato oggi nel corso della commissione Politiche economiche e che mira a far sì che la Regione sia protagonista dell'associazione europea che, raggruppando oltre 300 imprese, più di 30 regioni, le più avanzate d'Europa, 37 Associazioni nazionali e più di 73 organismi di ricerca europei, è l'organizzazione leader a livello europeo per la promozione dell'idrogeno per avere una società a emissioni zero.



"Questa associazione rappresenta oltre 400 soggetti e già altri importanti soggetti del nostro Paese, da Ansaldo a Eni passando per Fincantieri, fanno parte di Hydrogen Europe perché l'idrogeno è molto importante tanto che anche il governo sta operando per sgravi e sostegni all'idrogeno", spiega l'assessore Vincenzo Colla per il quale "far parte di questa realtà vuol dire non perdere l'occasione di partecipare a progetti importanti, bisogna operare per questo grande cambiamento".



