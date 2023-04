(ANSA) - BOLOGNA, 24 APR - Il Partito democratico dell'Emilia-Romagna ha presentato un progetto di legge che, nel recepire le nuove norme nazionali in materia, vuole la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Il provvedimento è composto di 13 articoli e prende le mosse anche dalla necessità di contrastare gli effetti negativi del costo dell'energia e per un potenziamento della rete elettrica. Prima firmataria è la consigliera regionale Palma Costi.



"La transizione ecologica e lo sviluppo delle energie rinnovabili è divenuta una priorità improcrastinabile per l'Unione Europea e per i paesi aderenti, in tale contesto il Piano per la Transizione Ecologica, presentato dal Governo italiano, prevede un completo raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nel 2050", spiegano i democratici per i quali "fondamentale per il raggiungimento di tali obiettivi è l'identificazione di meccanismi che consentano di coniugare le esigenze di tutela e rispetto dei territori con la necessità di ammodernare la rete elettrica e produrre celermente energia da fonti rinnovabili".



I 13 articoli semplificano le modalità di concessioni delle autorizzazioni, disciplinano i controlli e prevedono regole precise. In particolare l'articolo 2 dispone la valutazione dei valori dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sulla popolazione durante la fase di progettazione definitiva, e si richiede che l'Arpae esprima un parere sul rispetto dei valori limite stabiliti dalla legislazione statale per gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica. (ANSA).