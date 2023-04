(ANSA) - ROMA, 21 APR - Riduzione delle emissioni dirette di gas serra derivanti dalla generazione di energia elettrica dell'80% nel 2030 e del 100% nel 2040; riduzione delle emissioni dirette e indirette derivanti dalla vendita di energia del 78% nel 2030 e del 100% nel 2040; e riduzione delle emissioni indirette derivanti dalla vendita di gas nel mercato retail del 55% entro il 2030 e del 100% nel 2040. Sono alcune tappe della roadmap verso la decarbonizzazione di Enel contenuta nel 'Zero emissions ambition report' pubblicato online, che prevede tra l'altro la dismissione completa di tutte le centrali a carbone entro il 2027 e l'uscita dal business del gas naturale entro il 2040.



Nel report, Enel traccia la sua strategia a breve, medio e lungo termine per arrivare all'azzeramento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra entro il 2040.



Il Piano strategico 2023-2025, annunciato da Enel lo scorso novembre - ricorda il gruppo in una nota - indica il percorso per raggiungere questi traguardi. Il Gruppo investirà un totale di circa 37 miliardi di euro nei prossimi tre anni, principalmente per promuovere un'elettrificazione pulita e sostenibile. Di questi, 17 miliardi di euro saranno dedicati alle energie rinnovabili e 15 miliardi di euro alle reti. Di conseguenza, oltre il 94% degli investimenti sarà allineato agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, soprattutto per il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. (ANSA).