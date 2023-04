(ANSA) - IL CAIRO, 17 APR - Nei prossimi quattro anni il traffico di container nell'area del Mediterraneo crescerà in maniera più significativa della media mondiale e in particolare il Nordafrica avrà una notevole crescita prevista in 3,2%: lo ha sottolineato Massimo Deandreis, il direttore generale di Srm, segnalando di recente al Cairo elementi di un rapporto sul Canale di Suez realizzato dallo stesso centro studi del gruppo Intesa Sanpaolo assieme ad Alexbank, la controllata egiziana dell'istituto bancario italiano.



Il rapporto indica in "circa 12%" la quota di "commercio mondiale" che transita attraverso il canale egiziano costituendo il 30% del volume del trasporto marittimo internazionale di container. Quasi il 5% di tutto il greggio del mondo, 10% dei prodotti petroliferi e 8% del gas naturale liquefatto (Gnl o Lng) trasportato via mare passa per Suez. (ANSA).