(ANSA) - RAVENNA, 13 APR - Un campo fotovoltaico di potenza di circa 2 megawatt composto da 5.500 pannelli da 2,83 metri quadrati l'uno.



Sono le caratteristiche dell'impianto previsto da Ravenna Holding alle Bassette, area artigianale alle porte della città romagnola. Il piano urbanistico attuativo, è stato approvato dalla giunta comunale nei giorni scorsi.



L'impianto potrà essere utilizzato anche per alimentare gli autobus di nuova generazione. L'area potrà ospitare pure un impianto per il deposito e la distribuzione di gnl (gas naturale liquefatto) per alimentare mezzi pesanti, soprattutto quelli che operano nei centri urbani.



"Il progetto presentato da Ravenna Holding - ha precisato l'assessore comunale all'Urbanistica, Federica Del Conte - si propone di generare energia rinnovabile in modo efficiente e con le migliori soluzioni".



"Investire in progetti legati a fonti energetiche rinnovabili - ha aggiunto la presidente di Ravenna Holding, Mara Roncuzzi - è sempre più necessario per facilitare la conversione dei consumi elettrici e termici di imprese e cittadini".



Per la realizzazione del progetto, verrà usata solo una parte della capacità edificatoria offerta dal piano operativo comunale, così suddivisa: 63.049 metri quadrati per la realizzazione del campo fotovoltaico e degli altri lotti collegati; 22.393 metri quadrati destinati a parcheggi e verde; infine 5.865 metri quadrati per la viabilità pubblica. (ANSA).