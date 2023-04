(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 04 APR - Il Ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie del Sudafrica ha annunciato che dalla mezzanotte di oggi il diesel costerà tra i 73,58 e 81,58 centesimi di rand in meno. Una riduzione minima equivalente a circa 0,04 euro. La riduzione del costo del carburante varia leggermente a seconda della provincia.



Il costo del carburante in Sudafrica è soggetto non solo alla variazione di prezzo del barile del petrolio, che nell'ultimo mese è sceso da circa 84 dollari Usa a 80 dollari; ma largamente anche al cambio della moneta sudafricana, il rand, che nello stesso periodo ha subito un netto calo rispetto al dollaro.



Da domani il costo di un litro di benzina senza piombo 95-ottani costerà in media in Sudafrica 22,97 rand (1,18 euro), mentre il diesel calerà a 20,89 rand (1,06). Nel discorso sul bilancio, il governo ha annunciato in febbraio che non ci saranno quest'anno tasse aggiuntive su benzina e gasolio.



