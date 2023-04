(ANSA) - ALGERI, 04 APR - L'Algeria è diventata il primo partner commerciale dell'Italia in tutta l'Africa e anche nella regione del Medio Oriente, con scambi per quasi 20 miliardi di dollari creati soprattutto dal gas. Lo ha segnalato l'ambasciatore italiano ad Algeri, Giovanni Pugliese, in un'intervista al canale di informazione "Al Iqtissadia El Oula".



"Siamo passati da un volume di scambi commerciali di circa otto miliardi di dollari nel 2021 a quasi 20 miliardi oggi", ha detto Pugliese nell'intervista rilanciata ieri sera su Facebook dall'emittente. "Gli ultimi dati che ho ricevuto dall'Istituto italiano di statistica indicano un importo di 20 miliardi: il volume è più che raddoppiato", ha aggiunto.



Il diplomatico italiano ha spiegato che al momento la componente principale di questo incremento è il gas, visto l'aumento delle importazioni dall'Algeria creato dalle difficoltà di approvvigionamento italiane derivanti dalla guerra in Ucraina.



Pugliese ha notato che nella bilancia commerciale al momento "c'è un deficit molto forte dell'Italia" e quindi "dovremo lavorare per mantenere questo volume di gas ma anche fare uno sforzo per aumentare le esportazioni italiane in Algeria, per bilanciarlo".



D'altra parte, l'ambasciatore non ha escluso che l'Unione Europea sia interessata al progetto del gasdotto Galsi nella sua nuova versione.



In questo contesto, Pugliese ha affermato che "l'Unione Europea può finanziare alcuni progetti, se sono di interesse per più Stati membri. Siamo nella fase iniziale e non possiamo escludere che ci sia un interesse dell'Unione Europea, soprattutto quando non si parla solo di trasporto di gas ma anche di idrogeno, elettricità e ammoniaca".



L'ambasciatore ha sottolineato che l'accordo firmato tra Eni e Sonatrach prevede uno studio congiunto per verificare la fattibilità di questo progetto, aggiungendo che "le modalità di realizzazione non sono ancora state decise". (ANSA).