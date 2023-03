(ANSA) - BRUXELLES, 28 MAR - "Con il voto finale di oggi l'Ue ha compiuto un passo importante verso la mobilità a emissioni zero. La direzione è chiara: nel 2035 auto e furgoni nuovi devono avere zero emissioni". Lo scrive in un tweet il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, commentando la ratifica formale da parte dei ministri Ue del regolamento sullo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035.



Si tratta di un "grande contributo alla neutralità climatica entro il 2050 e una parte fondamentale del Green Deal", aggiunge. (ANSA).